Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İşlemlerin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

21.02.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 20 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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