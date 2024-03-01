Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan bir lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, yardım talebi üzerine harekete geçerek lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı ve düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

01.03.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında olduğu 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Datça, Muğla, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmit'te alkollü motosiklet sürücüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    23:12 İzmit'te alkollü motosiklet sürücüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü motosiklet sürücüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı
    23:10 Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

    Cezayir Ulu Camii, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul ediliyor. Bugün on binlerce kişi camide cuma namazını kıldı. Cami, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve gerçek İslam dinine bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük mescidi ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan cami, çeşitli müze ve araştırma merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement