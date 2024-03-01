Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 20 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, lastik botta aralarında çocuklarında olduğu 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.
Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü motosiklet sürücüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cezayir Ulu Camii, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul ediliyor. Bugün on binlerce kişi camide cuma namazını kıldı. Cami, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve gerçek İslam dinine bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük mescidi ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan cami, çeşitli müze ve araştırma merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?