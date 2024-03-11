Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İşlemlerin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

11.03.2024 20:23
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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