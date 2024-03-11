Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen kurtarıldı. Ayrıca, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik botta bulunan aralarında çocukların da olduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.