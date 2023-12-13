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Muğla'nın Datça ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
13.12.2023 - 19:53,  Güncelleme: 19:57
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Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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