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Muğla'nın Datça ilçesinde 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla\'nın Datça ilçesinde 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
23.12.2023 - 18:48,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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