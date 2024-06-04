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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 4 helikopter, 44 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri yol kenarında başlayan yangınla ilgili bölgede çalışma başlattı.