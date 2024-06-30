Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas ilçesine bağlı Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında bugün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve hava aracı sevk edildi.

Çıkış nedeni tespit edilemeyen orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.