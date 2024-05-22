Muğla ve ilçelerinde aranan 126 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde aranan 126 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde aranan 126 şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan 126 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 32'si kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 94'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunuyordu. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

22.05.2024 20:55
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Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında 32'si kesinleşmiş hapis cezası ve 94'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 126 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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