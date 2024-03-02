Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

02.03.2024 23:11
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Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlenerek işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Muğla, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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