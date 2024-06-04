Muğla ve ilçelerinde aranan 87 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde aranan 87 şüpheli yakalandı

Muğla ve ilçelerinde aranan 87 şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan 87 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 56'sı çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emriyle aranıyordu. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

04.06.2024 10:09
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Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, 27 Mayıs-2 Haziran'da Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 31'i kesinleşmiş hapis cezası ve 56'sı çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 87 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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