Muğla'ya 35 Yeni Otobüs - Son Dakika
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Muğla'ya 35 Yeni Otobüs

Muğla\'ya 35 Yeni Otobüs

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı geliştirmek için 35 yeni otobüs alarak hizmet sunuyor.

29.11.2024 17:19
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kullanılmak üzere 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi.

Alınan otobüslerin 15'i Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanı güzergahlarında havaalanı taşımacılığında, 20 otobüs ise şehir içi ulaşımda kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatı destekleyen, ekonomik faaliyetleri güçlendiren ve kent yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir hizmet olduğunu kaydetti.

Ulaşımda ekonomik olarak öğrenci, emekli ve annelere destek olduklarını anlatan Aras, 13 ilçede mor otobüsleri, durakları ilk defa hizmete sokarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Aras, ayrıca toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00'dan sabah 06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebileceği düzenlemeyi başlattıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla'da günlük 200 bine yakın yolcuya ulaşım hizmeti verildiğini söyledi.

Yeni alınan araçlarla araç filolarını genişleterek vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu seyahat hizmeti vereceklerini belirten Özdemir, "İlimiz genelinde 13 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz denetiminde ulaşım hizmeti sunan 1694 toplu taşıma aracımız var. Bu araçlarla il genelinde günlük ortalama 150-200 bin arası yolcuya hizmet veriyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan iki havaalanına da havaalanı taşımacılığı hizmetine devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 milyon 963 bin 272, 2024 yılı içerisinde de 622 bin 564 yolcuya havaalanı taşımacılığı hizmeti verdik." dedi.

Kaynak: AA

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