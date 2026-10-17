Yatağan'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yatağan'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatağan\'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Aylin Geren Çetin'in kullandığı otomobil belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarından düştü. Araçtaki 2 yaşındaki Defne Çetin yaşamını yitirirken, anne ve 7 yaşındaki oğlu Yaman Çetin yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde otomobilin istinat duvarından düştüğü kazada Defne Çetin (2) hayatını kaybetti, annesi Aylin Geren Çetin ile ağabeyi Yaman Çetin (7) yaralandı.

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aylin Geren Çetin'in kullandığı 20 AVC 56 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarından düştü. Kazada sürücü Aylin Geren Çetin ile oğlu Yaman Çetin yaralanırken, kızı Defne Çetin yaşamını yitirdi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıYeşilbağcılarYatağanGüncelMuğlaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:09:56. #7.12#
SON DAKİKA: Yatağan'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei