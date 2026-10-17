Yatağan\'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybetti

Yatağan'da gece yarısı kaza: Otomobil istinat duvarından düştü, 2 yaşındaki Defne Çetin hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Aylin Geren Çetin'in kullandığı otomobil belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarından düştü. Araçtaki 2 yaşındaki Defne Çetin yaşamını yitirirken, anne ve 7 yaşındaki oğlu Yaman Çetin yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde otomobilin istinat duvarından düştüğü kazada Defne Çetin (2) hayatını kaybetti, annesi Aylin Geren Çetin ile ağabeyi Yaman Çetin (7) yaralandı.
OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aylin Geren Çetin'in kullandığı 20 AVC 56 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarından düştü. Kazada sürücü Aylin Geren Çetin ile oğlu Yaman Çetin yaralanırken, kızı Defne Çetin yaşamını yitirdi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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