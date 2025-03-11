Muhammed bin Selman ve Rubio Cidde'de Bir Araya Geldi

CİDDE, 11 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (sağda), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi, 10 Mart 2025.

El-Arabiya televizyon kanalının haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman pazartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde konuk ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Rubio pazartesi günü erken saatlerde ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak bir görüşme için Suudi Arabistan'ın sahil kenti Cidde'ye gelmişti. (Fotoğraf: Suudi Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)