Muhammed Saman Ağaoğlu Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına Seçildi

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı görevine seçilen Muhammed Saman Ağaoğlu, görevi Hasan Turan'dan devraldı.

Kerkük'te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde, yeni başkan ve selefi arasında bayrak teslimi de yapıldı.

Basına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, siyasi alanda yetişmesinde büyük emeği olan ve Türkmen milletinin haklarının en güçlü savunucusu olan Irak Türkmen Cephesi'ne ve davaya karşı bir vefa borcu taşıdığını, bu doğrultuda aktif bir siyasetçi olacağını belirtti.

"Kapımız her bir Türkmen'e açıktır. Özellikle davamız için çalışan, makam, mevki ve çıkar gözetmeyenlerin yeri yanımızdır." diyen Ağaoğlu, Türkmen milli ilkelerinde net bir duruş sergileyen diğer Türkmen partileriyle el ele çalışacaklarına söz verdi.

Kimseye gerçekleşmeyecek ve imkansız vaatlerde bulunmayacaklarını vurgulayan Ağaoğlu, Türkmenlerin gasbedilen haklarının yasal çerçevede geri alınmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Mücadelelerinin uzun ve meşakkatli bir yol olduğunun farkında olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Her şeye rağmen samimiyetle yola çıkanlar mutlaka hedefe ulaşacaktır." dedi.

Irak Türkmen Cephesi'ni destekleyen Irak'taki siyasi kitlelere, Türkmen siyasi partilerine ve yanlarında duran herkese teşekkür eden Ağaoğlu, iyiye doğru bir değişim için hala umudun var olduğunu ve Türkmen halkına güvendiklerini belirtti.