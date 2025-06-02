Mühendis İş Kazasında Ağır Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis, iş kazasında ağır yaralandı.
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet B'ye (28) isabet etti.
Yaralanan Ahmet B, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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