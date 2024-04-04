Muhittin Böcek, Antalya\'da ikinci kez seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, Antalyalılara, yerli ve yabancı misafirlere, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Böcek, Antalya Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüştekin'den mazbatasını aldı.
Böcek, burada yaptığı konuşmada, daha önce Konyaaltı Belediye Başkanlığında 4 dönem mazbata aldığını, bugün de büyükşehir belediye başkanı olarak iki dönem üst üste göreve getirildiğini anımsattı.
Kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve destek olan herkese teşekkür eden Böcek, "Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Atamızın 'hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalya'da, 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza, 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirimize hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Antalya'da 19 ilçe belediyesinden 16'sında CHP'nin kazandığını hatırlatan Böcek, demokrasi inancıyla bütün belediye başkanlarını kendi partili belediye başkanı olarak göreceğini kaydetti.
Muhittin Böcek, sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarla, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.
Mazbata töreninin ardından Böcek ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Her iki törene, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem ve İl Başkanı Nail Kamacı da eşlik etti.
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