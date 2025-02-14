Muhtar Kendi İmkanlarıyla Yolu Açtı - Son Dakika
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Muhtar Kendi İmkanlarıyla Yolu Açtı

Sivas'ta bir muhtar, yoğun karla kapanan köy yolunu şarkılar eşliğinde kendi imkanlarıyla açtı.

14.02.2025 20:34
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'Her şeyi devletten beklemek olmaz' dedi, şarkılar eşliğinde köy yolunu açtı

SİVAS - Sivas'ta bir köy muhtarı, yoğun kar nedeniyle kapanan 5 kilometrelik köy yolunu, 'Her şeyi devletten beklemek olmaz' diyerek kendi imkanlarıyla açtı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal kesimde köy yollarının kapanmasına neden oldu. Yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı sonrası karla mücadele çalışmaları da başladı. İl merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziköy de yoğun kardan nasibini aldı. Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'a gidecek vatandaşların yola çıkamayacağını gören muhtar Murat Köse, beraberindeki köylüler ile birlikte kapanan yolları kendi imkanlarıyla açtı. Beraberindeki köylüler ile birlikte şarkılar ve türküler eşliğinde yolları açan muhtar, takdir topladı.

"Her şeyi devletten beklemek yerine yollarımızı bu şekilde açıyoruz"

Kar ile birlikte sürgün olduğunu söyleyen Gaziköy muhtarı Murat Köse, "Gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yollarımız kapandı. Özel İdare ekiplerimiz elinden geleni yapıyor ama yetişemediği durumlarda da her şeyi devletten bekleyemeyiz. İstanbul'a gidecek yolcularımız için 5 kilometrelik bir alanı açarak bekleyen araca ulaştırdık. Her şeyi devletten beklemek yerine yollarımızı bu şekilde açıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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