Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve azası tutuklandı.
İlçeye bağlı bir köyün muhtarı ve 2 azasının zimmetlerine para geçirdiği ihbarı üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
Köye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, muhtar ve 2 azasını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar ile azalardan biri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer aza ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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