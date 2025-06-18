Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler - Son Dakika
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Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler

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Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
18.06.2025 09:25
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Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
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Edirne'de mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, bir çocuğu ısırdığı iddia edilen köpeklerin toplanması için girdikleri iş yerinde kendisinin ve belediye görevlilerinin işletme içerisine kilitlendiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Dürüktaş, "Kapıyı kilitleyen işletme müdürü bana 'Sizin muhtarlığınızı bitireceğim. Siz yandınız' gibi sözler sarfetti" dedi.

Edirne'de Yeniimaret Mahallesi'nde iddiaya göre; geçtiğimiz günlerde bisikletiyle dolaşan 10 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin bahçesinde bakılan köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası ailenin şikayeti üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleriyle birlikte köpeklerin toplanması amacıyla söz konusu iş yerine gitti.

MUHTARI BAHÇEYE KİLİTLEDİLER

Bahçeye girerek köpeklerin toplanmasını izleyen muhtar Dürüktaş, burada işletme müdürü M.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından müdür, bahçedeki sürgülü demir kapıyı kapatarak muhtar ve barınak çalışanlarının çıkmasına engel oldu. Dürüktaş, barınak ekiplerinin yardımıyla bahçeden çıkarak durumu polise bildirdi ve karakola giderek şikayetçi oldu. Belediye ekipleri, saldırıya karıştığı belirtilen 2 köpeği yakalayarak barınağa götürdü.

"BANA 'BURADAN KÖPEK ALAMAZSINIZ' DEDİ"

Dürüktaş, yaşanan köpek saldırısı olayıyla ilgili gittikleri iş yerinde üzücü bir durum yaşadıklarını söyledi. Barınak çalışanlarıyla bölgeye gittiklerinde işletme müdürünün tepkisiyle karşılaştıklarını anlatan Dürüktaş, şunları kaydetti:

"Müdür dışarı çıktı, 'Siz buradan köpek alamazsınız' dedi. Ben de ısırılma vakası olduğunu ve köpeklerin alınması gerektiğini belirttim. İşletme sahibini aradım. Kendisi bize içeri girebileceğimizi ve köpekleri toplayabileceğimiz söyledi. Burası iş yerinin tır parkı. Dorselerin altına köpekleri zincirlemiş ve köpeklere bakıyor. Isıran köpek de oradaydı.

"SÜRGÜLÜ DEMİR KAPIYI ÜZERİMİZE KAPADI"

Elimizde ısırma vakasına dair rapor olduğunu belirtip barınak görevlilerinin köpekleri alması gerektiğini söyledim. İşletme müdürü 'Siz buradan köpek çıkartmazsınız' diyerek sürgülü demir kapıyı bizim üzerimize kapadı. Barınak çalışanları, ben ve araç içeride kaldık. Kendisi dışarı çıktı."

"'MUHTARLIĞINIZI BİTİRECEĞİM' GİBİ SÖZLER SARF ETTİ"

Dürüktaş sözlerinin devamında işletme müdürünün kendisiyle tehditvari konuştuğunu öne sürerek, "Kendisi bana 'Sizin muhtarlığınızı bitireceğim. Siz yandınız' gibi sözler sarf etti. Mahalle sakinlerinin önünde küçük düşürücü hakaretler etti kendisi bana." diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dürüktaş, barınak çalışanlarının yardımıyla dışarı çıktığını tartışmanın dışarıda devam ettiğini ifade etti. Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Dürüktaş, iş yerinde 6 köpeğin daha bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Belediyeler Köpek Konusunda gerekli adımları atmıyor barınaklar inşa edip toplamıyor bu konuda başımdan geçti CHP Silivri belediyesine onlarca video atıp yazdım kiptaş 4 te sürü halinde gezen köpekleri bana her seferinde ekiplerimiz geldi herhangi bir köpekle karşılaşmadık yalanını mesajla bildirdiler her seferinde keşke bi imkan olsa videoları burda paylaşabilsem 8 3 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    arkadaş neyi kitliyor sunuz bu nedir bu d velet ne yapıyor 6 1 Yanıtla
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