Muhtar Yol Açılması İçin Video Çekti

Video çekip yolun açılmasını istedi
BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde kar yağışından dolayı yolları kapanan Mahalle Muhtarı Hasan Güler, video çekerek yolun açılmasını istedi.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kobaklar Kırsal Mahallesi'nde kar yağışından dolayı mahallenin yolu karla kaplandı. Muhtar Hasan Güler, video çekerek yetkililerden yardım istedi. Muhtar Güler, "Köyümüz belde nüfusuna sahip hastamız var, yaşlımız var, sağlık hizmetleri alması gereken vatandaşlarımız mağdur durumda yetkililerden talebimiz bir an önce yolların açılmasıdır" dedi.
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