Muhtar Z.E. Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar, "zimmet" suçundan tutuklandı.
Altındere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Z.E. (54), orman emvallerini sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "zimmet" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Z.E'nin Akyazı Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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