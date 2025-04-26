Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarlara "muhtar bilgi sistemi" kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köy muhtarları katılım sağladı.

Programda, Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak tarafından, "muhtar bilgi sistemi" başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda muhtarların soruları yanıtlanarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.