Münih’te Araç Kalabalığa Daldı: 28 Yaralı

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MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığa çarptığı yerde çalışan polisler, 13 Şubat 2025.

Almanya'nın Münih kentinde perşembe günü bir aracın insan kalabalığının arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 28 kişi yaralandı.

Polis, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)