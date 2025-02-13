Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı - Son Dakika
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Münih'te Aracın Kalabalığa Dalması: 28 Yaralı

Münih'te bir aracın gösteri sırasında kalabalığa dalması sonucu 28 kişi yaralandı, sürücü gözaltında.

13.02.2025 16:17
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Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişinin yaralandığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Göstericilere arkadan yaklaşıp hızlanan aracı durdurmak için havaya 1 el ateş açtığı ifade edilen açıklamada, sürücünün daha sonra gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün, 24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu açıkladı.

Herrmann, bu kişinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu aktardı.

Olayın saldırı olduğu düşünülüyor

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, düzenlediği basın toplantısında, olayın muhtemelen bir saldırı olduğunu söyledi.

Söder, "Birinin yine bir insan kalabalığının üzerine araba sürdüğü haberini duymak tek kelimeyle korkunç. Şimdi önemli olan bireysel vakalarla yüzleşmek ama aynı zamanda Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair kararlılıktır. Bu da bunun bir başka kanıtıdır." diye konuştu.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter da basına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı ancak kesin koşullar hala belirsiz."

Kaynak: AA

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