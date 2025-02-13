Münih'te Kalabalığa Araç Dalması: 15 Yaralı

Güncel

Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, aracın yayaların arasına daldığı, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralı olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.