Münih'teki Korkunç Saldırı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih kentinde aracın kalabalığın arasına dalmasını "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Scholz, seçim kampanyası için gittiği Fürth kentinde Münih'teki olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Münih'teki olaya ilişkin henüz her şey aydınlığa kavuşturulmamasına rağmen bunun "korkunç bir saldırı" olduğunu ifade eden Scholz, "Burada bir Afganistanlı fail insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." dedi.

Scholz, bu nedenle yargının faile karşı elindeki tüm imkanlarıyla harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Almanya'da suç işleyen herkesin sadece ağır şekilde cezalandırılıp cezaevine gönderilmeyeceği, aynı zamanda Almanya'da kalmaya devam etmesini beklemeyeceği mesajını vermek benim için çok önemli." diye konuştu.

Bu durumun, insanları ülkelerine geri göndermenin çok zor olduğu ülkeler için de geçerli olduğunu vurgulayan Scholz, bu yüzden kendi liderliğindeki hükümetin daha önce, Almanya'nın diplomatik ilişkileri olmayan Afganistan'a ağır suç işleyenleri geri gönderdiğini anımsattı.

Scholz, bu uygulamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bana göre bu fail herhangi bir müsamaha bekleyemez. Cezalandırılmalı ve ülkeyi terk etmeli." dedi.

Olayda yaralananların ve onların yakınlarının yanında olduğunu dile getiren Scholz, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını ümit ettiğini söyledi.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Münih kentinde bugün bir araç kalabalığın arasında dalmış ve 28 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından aracı kullanan 24 yaşındaki Afgan sığınmacı gözaltına alınmıştı.