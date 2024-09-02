Münih Yahudi Cemaati Başkanı'ndan AfD Uyarısı: Almanya Farklı Bir Ülke Olma Tehlikesiyle Karşılaşabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Münih Yahudi Cemaati Başkanı'ndan AfD Uyarısı: Almanya Farklı Bir Ülke Olma Tehlikesiyle Karşılaşabilir

Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knoblauch, Almanya'nın Thüringen eyaletinde yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD Partisinin birinci çıkmasının ülkenin farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Seçim sonuçları Almanya'nın siyasi kültüründeki bir kopuşa işaret ediyor.

02.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knoblauch, Almanya'nın Thüringen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin birinci çıkmasının ardından, ülkenin farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Charlotte Knoblauch, Thüringen eyalet meclisi seçimlerine ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

Knoblauch, seçim sonuçlarının Almanya'nın önceki siyasi kültüründen bir kopuşa işaret ettiğini aktararak, "Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 85 yıl sonra, Almanya yeniden farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya, daha istikrarsız, daha soğuk, daha yoksul, daha az güvenli, daha az yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.

Thüringen'deki seçmenin bilinçli olarak uçlardaki aşırılık yanlılarını yönetime getirmek istediğini savunan Knoblauch, seçimin sonuçlarını tüm ülkenin hissedeceğini kaydetti.

"Artık sadece Yahudi toplumu gibi azınlıklar değil, herkes Almanya'daki siyasi durumun nereye gittiğini ve bunun her bir birey için ne anlama geldiğini kendine sormalıdır." değerlendirmesinde bulunan Knoblauch, bu ülkede geleceğin neye benzeyeceğinin bir kez daha büyük ve zor bir soru olduğunu vurguladı.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Partinin Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de seçim sonuçlarının hükümetin meşruiyetini kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Kubicki, X'ten şu paylaşımda bulundu:

"Seçim sonuçları koalisyonun meşruiyetini kaybettiğini gösteriyor. Seçmenlerin önemli bir bölümünün rızasını bu şekilde vermeyi reddetmesi halinde bunun sonuçlarının olması gerekir. İnsanlarda bu koalisyonun ülkeye zarar verdiği izlenimi var. ve bu kesinlikle Hür Demokrat Partiye zarar veriyor."

Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ise Saksonya ve Thüringen'deki eyalet seçimlerinin sonucunu siyasi bir deprem olarak nitelendirdi.

Gillamoos kentindeki halk festivalinde konuşan Söder, "Daha önce hiçbir zaman aşırı sağda yer alan bir parti en güçlü güç olmamıştı. Bu siyasi bir depremdir." dedi.

Söder, meselenin sadece bir hükümet kurmak meselesi olmadığını da dile getirerek, "Hükümeti oluşturan koalisyon partileri sadece kaybetmekle kalmadı, ayrıca dumanı tüten bir harabeye dönüştü. Artık onları daha iyisini yapmaları için motive etmenin bir anlamı yok. İhtiyacımız olan şey Almanya'da farklı bir siyaset." diye konuştu.

Almanya İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, hükümeti harekete geçmeye çağırarak, "Seçim sonuçları federal düzeydeki hükümetin siyasetine açık bir uyarı sinyalidir." şeklinde konuştu.

Thüringen'de dün yapılan seçimlerde AfD birinci, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ikinci sırada yer almıştı.

Saksonya eyaletinde ise CDU birinci gelerek seçimi kazanmış, ardından AfD ikinci sıraya yükselmişti.

Kaynak: AA

Charlotte, Politika, Almanya, Güncel, Münih, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münih Yahudi Cemaati Başkanı'ndan AfD Uyarısı: Almanya Farklı Bir Ülke Olma Tehlikesiyle Karşılaşabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Münih Yahudi Cemaati Başkanı'ndan AfD Uyarısı: Almanya Farklı Bir Ülke Olma Tehlikesiyle Karşılaşabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement