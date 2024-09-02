Münih Yahudi Cemaati Başkanı'ndan AfD Uyarısı: Almanya Farklı Bir Ülke Olma Tehlikesiyle Karşılaşabilir

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Münih Yahudi Cemaati Başkanı Charlotte Knoblauch, Almanya'nın Thüringen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin birinci çıkmasının ardından, ülkenin farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Charlotte Knoblauch, Thüringen eyalet meclisi seçimlerine ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.

Knoblauch, seçim sonuçlarının Almanya'nın önceki siyasi kültüründen bir kopuşa işaret ettiğini aktararak, "Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 85 yıl sonra, Almanya yeniden farklı bir ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya, daha istikrarsız, daha soğuk, daha yoksul, daha az güvenli, daha az yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.

Thüringen'deki seçmenin bilinçli olarak uçlardaki aşırılık yanlılarını yönetime getirmek istediğini savunan Knoblauch, seçimin sonuçlarını tüm ülkenin hissedeceğini kaydetti.

"Artık sadece Yahudi toplumu gibi azınlıklar değil, herkes Almanya'daki siyasi durumun nereye gittiğini ve bunun her bir birey için ne anlama geldiğini kendine sormalıdır." değerlendirmesinde bulunan Knoblauch, bu ülkede geleceğin neye benzeyeceğinin bir kez daha büyük ve zor bir soru olduğunu vurguladı.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Partinin Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de seçim sonuçlarının hükümetin meşruiyetini kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Kubicki, X'ten şu paylaşımda bulundu:

"Seçim sonuçları koalisyonun meşruiyetini kaybettiğini gösteriyor. Seçmenlerin önemli bir bölümünün rızasını bu şekilde vermeyi reddetmesi halinde bunun sonuçlarının olması gerekir. İnsanlarda bu koalisyonun ülkeye zarar verdiği izlenimi var. ve bu kesinlikle Hür Demokrat Partiye zarar veriyor."

Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ise Saksonya ve Thüringen'deki eyalet seçimlerinin sonucunu siyasi bir deprem olarak nitelendirdi.

Gillamoos kentindeki halk festivalinde konuşan Söder, "Daha önce hiçbir zaman aşırı sağda yer alan bir parti en güçlü güç olmamıştı. Bu siyasi bir depremdir." dedi.

Söder, meselenin sadece bir hükümet kurmak meselesi olmadığını da dile getirerek, "Hükümeti oluşturan koalisyon partileri sadece kaybetmekle kalmadı, ayrıca dumanı tüten bir harabeye dönüştü. Artık onları daha iyisini yapmaları için motive etmenin bir anlamı yok. İhtiyacımız olan şey Almanya'da farklı bir siyaset." diye konuştu.

Almanya İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, hükümeti harekete geçmeye çağırarak, "Seçim sonuçları federal düzeydeki hükümetin siyasetine açık bir uyarı sinyalidir." şeklinde konuştu.

Thüringen'de dün yapılan seçimlerde AfD birinci, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ikinci sırada yer almıştı.

Saksonya eyaletinde ise CDU birinci gelerek seçimi kazanmış, ardından AfD ikinci sıraya yükselmişti.