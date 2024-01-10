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Muradiye Belediyesi, Kar Altında Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı - Son Dakika
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Muradiye Belediyesi, Kar Altında Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet, Muradiye Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Ekipler, ana arterlerden sokaklara, mahalle ve mezra yollarına kadar kar temizleme ve buzlanmaya karşı önlemlerini sürdürüyor. Ayrıca, Adaklı Mahallesi'nde mahsur kalan sebze yüklü kamyonetin ihbarı üzerine ekipler hızla müdahale ederek kamyoneti kurtardı.

Muradiye Belediyesi, Kar Altında Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı
10.01.2024 - 22:01,
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Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet belediye ekiplerince kurtarıldı.

Muradiye Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen program kapsamında, ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere müdahale eden ekipler, Adaklı Mahallesi'nde kara saplanan sebze yüklü kamyoneti kurtardı.

Kaynak: AA
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