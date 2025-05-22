Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru - Son Dakika
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Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci\'nin babasından Eylem Tok\'la anlaşan gelinine zor soru
22.05.2025 10:56
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini "Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı aldık" diyerek geri çekti. Gelinine tepki gösteren acılı baba Özer Aci ise "O çocuk büyüdüğünde ‘Benim babamın kanıyla mı beni besledin?’ dediğinde ne cevap verecek?" sorusunu yöneltti.

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 tarihinde, Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, Timur Cihantimur ve onu kaçırmaya çalışan anne Eylem Tok'un yargılandığı dava bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu.

PARA ALDI, ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Oğuz Murat Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci, Cihantimur ve Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Dilekçede "Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararı, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılanmıştır" denildi.

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

"HAKKIMIZ OLAN TAZMİNATI ALMIŞ OLDUK"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şükriye Aci, "Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk. Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım" dedi.

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

ACILI BABADAN GELİNİNE ZOR SORU

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise konuk olduğu Ekol TV ekranlarında "Benim oğlum kalkıp mezardan gelecek mi? Bana parasal olarak teklifte bulunulmadı. Ben bunu parasal olarak istemediğim için Şükriye Hanım'ın (Oğuz Murat Aci'nin eşi) avukatları davayı ayırdı. Ben bir yıldır çaba gösteriyorum. Ölen evladın babası benim, acı çeken benim; 3 yıllık koca kaybeden o. Oğlumdan 10 milyon para kaldı. Havuzlu villada oturuyordu, bıraktı gitti. O çocuk büyüdüğünde 'benim babamın kanıyla mı beni besledin?' dediğinde ne diyecek? Bu dava burada kapanmayacak" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Orange07:
    demek ki para herşeyi unutturuyormuş..! vicdan herkeste olmuyor. 60 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Yaaaaaa Aynen Ama öyle bir nesil yetişiyorki belkide iyiki parayı almışsın akıllaca iş yapmışsın diyecek gelecekte 29 4 Yanıtla
  • şakir:
    aga cocuk turkıyeye gelse en fazla 3 yıl hapıs yatar cıkar 25 1 Yanıtla
  • Azadi Ahmet:
    Demekki 10 milyon yetmemiş 100 milyon almış eğer kaza yapan fakir biri olsaydı ilk gün ceza evindeydi en az 5 sene yatardı işte boşuna dememişler para her kapıyı açar diye adam öldü karısı onun kan parasıyla lüks hayat yaşayacak kimbilir kimlerle neler yapacak manevi olarakta rahatlayacagi birinide bulacak 13 0 Yanıtla
  • ender3316:
    en güzel hareket ölenle ölünmüyor hayat devam ediyor 2 1 Yanıtla
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