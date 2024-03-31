Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz Oyunu Kullandı - Son Dakika
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Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz Oyunu Kullandı

Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz Oyunu Kullandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Havza'da 146 sandıkta 30 bin 757 seçmen oy kullanırken, Murat İkiz Sondaj Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oyunu kullandı. İkiz, seçimlerin sakin bir ortamda devam ettiğini belirterek, vatandaşın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

31.03.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Havza'da 145'i sabit, biri seyyar olmak üzere 146 sandıkta 30 bin 757 seçmen oy kullanıyor.

İkiz, Sondaj Mahallesi'nde Havza Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1118 nolu sandıkta ailesiyle oyunu kullandı.

İkiz, seçimlerin güzel bir ortamda sakin şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız. Seçimler ülkemize, şehrimize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun." dedi.

Kaynak: AA

Murat İkiz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz Oyunu Kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz Oyunu Kullandı - Son Dakika
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