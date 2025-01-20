Murat Nehri Buzla Kaplandı

Güncel

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Yüzeyi buzla kaplanan Murat Nehri böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklardan sonra yüzeyi tamamen buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

Bu yıl kar yağışının olmamasına rağmen dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle her yer buzla kaplandı. Kent merkezinde bulunan Murat Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı.