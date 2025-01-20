Murat Nehri Buzla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Nehri Buzla Kaplandı

Geniş Video İzle

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

20.01.2025 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzeyi buzla kaplanan Murat Nehri böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklardan sonra yüzeyi tamamen buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

Bu yıl kar yağışının olmamasına rağmen dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle her yer buzla kaplandı. Kent merkezinde bulunan Murat Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Murat Nehri Buzla Kaplandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Murat Nehri, Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehri Buzla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
23:46 Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD’de yeniden erişime açıldı Sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:51 Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor Fenerbahçe, parasını geri alacak: Yeni transfer geldiği gibi gidiyor
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:17 İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray’a İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan, adım adım Galatasaray'a
14:17 DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı’nın oğlu DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 08:45:01. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Nehri Buzla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.