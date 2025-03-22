Murat Ongun\'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin banka kasalarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ONGUN'A AİT 2, KÖKSAL'A AİT 1 ÖZEL KASA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerden İBB İştiraki Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

KASALARA EL KONULDU

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANSIN DİYE DELEGELERE PARA DAĞITTILAR"

Öte yandan; Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı. Gizli tanığın "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanları Murat Ongun'a ifadesi esnasında soruldu. Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara "İftira" cevabını verdi.