Muratlı'da Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.