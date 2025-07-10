Muratlı\'nın İlk Kadın Jandarma Komutanı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde göreve başlayan Teğmen Elifnur Dağdeviren, kentin ilk kadın ilçe jandarma komutanı oldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Teğmen Dağdeviren göreve başlamasının ardından ilçenin huzur ve güvenliği için yoğun mesai yürütüyor.

Personelle içtima alan ve toplantılar gerçekleştiren Dağdeviren, görev planlamalarına ilişkin evrak arzını aldı. Sorumluluk sahasında görevli Trafik Jandarması timlerini denetleyen Dağdeviren, bölgede çiftçilerle de bir araya geldi.

İlçedeki vatandaşlarla görüşerek genel asayiş ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunan Dağdeviren, çeşitli işletmelerde de denetimlerde bulundu.

Açıklamada, kadın personelin artan sorumluluğu ve görev etkinliğinin Jandarma Teşkilatının gücüne güç kattığı vurgulandı.