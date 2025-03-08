Muratpaşa Belediyesi'nden Engelsiz Kafe'de İftar Programı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de düzenlenen iftar programına 2 binden fazla vatandaş katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca devam edecek iftar programlarının adresi bu kez Engelsiz Kafe oldu. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) yer alan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere engelli derneklerinin bir araya geldiği programa, 2 binden fazla kişi katıldı.

Programda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de yer aldı.

Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada dışarıdan hiçbir hizmet satın almadan tamamen belediye olanaklarıyla binlerce kişinin ağırlandığı tek iftar organizasyonunun Muratpaşa'da olduğunu söyledi.

"Hayata rantla bakan çevrelere örnek olsun"

İftarın düzenlendiği Engelsiz Kafe'nin gurur kaynaklarından bir tanesi olduğunu belirten Uysal, "Burada engelli kardeşlerimiz, ailelerimiz ve ruhunda engel olmayan bütün komşularımız buluşuyor. Bütün Türkiye'ye örnek olsun. Hayata rantla bakan, hayata dolar dolar bakan, hayata güç mücadelesi olarak bakan çevrelere selam olsun. İbret olsun. Onlara akıl olsun. Onlara duyarlılık olsun. Örnek olsun, emsal olsun. Akılları başlarına gelsin" dedi.