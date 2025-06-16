Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreş Ligi'nde Zirvede

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin üçüncü yılında da zirveye yürüyor. Başpehlivan Orhan Okulu, "Ligde şu an zirvedeyim. Sezon sonunda da bu pozisyonu koruyarak altın kemeri Muratpaşa'mıza getirmek istiyorum" diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun organize ettiği CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ilk yılında Orhan Okulu, ikinci yılında Enes Doğan'la şampiyonluk yaşayan Muratpaşa Belediyesi, yeniden Okulu'yla altın kemeri Antalya'ya getirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl yedi etaptan oluşan ligde üçüncü güreş geride kalırken, Orhan Okulu son olarak Kocaeli'de düzenlenen Sekapark Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanarak, puanını 47'ye yükseltti.

En yakın rakibine 16 puan fark atan Okulu, "Ligde şu an zirvedeyim. Sezon sonunda da bu pozisyonu koruyarak altın kemeri Muratpaşa'mıza getirmek istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a teşekkür ediyorum" dedi.