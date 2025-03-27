Muratpaşa'da İftar Programı: Dayanışma ve Paylaşım Vurgusu

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında, "Hizmetlerimiz, hep insanlarımızı bir araya getirmeye, şehrimizin kimliğini inşa etmeye, insanların 'Muratpaşalıyım' demekten gurur duyduğu bir tablo üretebilmeye dönük" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ramazan ayına özel her gün ilçenin farklı bir noktasında düzenlediği geleneksel iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi haline gelen iftar sofralarının son adresi, Güzeloba oldu. Güzeloba Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftara, Başkan Uysal'ın yanı sıra CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve muhtarlar katıldı.

"Kucaklaşarak yaşayabilmek kıymetlidir"

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada ramazanın bereketini ve mutluluğunu aynı sofrada buluşarak yaşadıklarını söyledi. Uysal, "Tasada ve kıvançta bir arada olmak, Muratpaşa'nın yaşayanı, sakini, komşusu, mensubu olmanın değerini bilmek büyük bir şükür sebebi. Antalya'da, Türkiye'ye örnek olacak kadar barış, sevgi ve saygı dolu bir şehirde, varlığı ve yokluğu paylaşarak, el ele vererek, kucaklaşarak yaşayabilmek kıymetlidir" diye konuştu.

"Varlığı ve yokluğu paylaşabilmeye dönük"

Muratpaşa Belediyesi olarak hizmetlerinin her zaman insanları bir araya getirmeye yönelik olduğunu dile getiren Uysal, "Bizim hizmetlerimiz, şehrimizin kimliğini inşa etmeye dönük. İnsanların 'Muratpaşalıyım' demekten gurur duyduğu bir tablo üretebilmeye dönük. Komşusu açken tok yatmamaya dönük. Varlığı ve yokluğu paylaşabilmeye dönük" dedi.