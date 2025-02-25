Muratpaşa'da Ramazan İftar Programları

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında mahallelerde düzenleyeceği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirecek.

Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerini, geleneksel iftar sofralarında buluşturacak. Toplu iftar programları, orucun ilk açılacağı gün olan 1 Mart Cumartesi günü, Bayındır, Meltem ve Soğuksu mahalleleri için Meltem pazar yerinde düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin iftarları, 3 Mart Pazartesi Varlık, Bahçeli ve Deniz mahallelerini bir araya getirecek. İftar programı, Varlık Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. 4 Mart'ta ise Zerdalilik, Sinan, Haşimişcan ve Gençlik mahalle sakinleri, Başöğretmen Atatürk Okulu yanında oruçlarını açacak. Yenigün ve Kızılarık mahalleleri için iftar programı 5 Mart'ta Yenigün pazar yerinde düzenlenecek.

Meydankavağı, Çaybaşı ve Demircikara mahalleleri 6 Mart'ta Meydankavağı açık pazar yerinde düzenlenecek iftarda bir araya gelirken; 7 Mart'ta ise Engelsiz Kafe'de engelli dernekleri ve ASSİM dernekleri iftar sofrasında buluşacak. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Yaşlılar Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara özel iftar programı da düzenlenecek.

İftar sofralarında sunulacak yemekler, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve okul menüsü desteği sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. 50 binin üzerinde kent sakinini bir araya getirecek Ramazan programı, Etiler pazar yerinde kurulacak sofrayla son bulacak.

Ramazan ayında belediye gıda yardımlarına da devam edecek.