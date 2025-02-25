Muratpaşa'da Ramazan İftar Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa'da Ramazan İftar Programları

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında mahallelerde düzenleyeceği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirecek.

25.02.2025 11:30  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında mahallelerde düzenleyeceği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirecek.

Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerini, geleneksel iftar sofralarında buluşturacak. Toplu iftar programları, orucun ilk açılacağı gün olan 1 Mart Cumartesi günü, Bayındır, Meltem ve Soğuksu mahalleleri için Meltem pazar yerinde düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin iftarları, 3 Mart Pazartesi Varlık, Bahçeli ve Deniz mahallelerini bir araya getirecek. İftar programı, Varlık Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. 4 Mart'ta ise Zerdalilik, Sinan, Haşimişcan ve Gençlik mahalle sakinleri, Başöğretmen Atatürk Okulu yanında oruçlarını açacak. Yenigün ve Kızılarık mahalleleri için iftar programı 5 Mart'ta Yenigün pazar yerinde düzenlenecek.

Meydankavağı, Çaybaşı ve Demircikara mahalleleri 6 Mart'ta Meydankavağı açık pazar yerinde düzenlenecek iftarda bir araya gelirken; 7 Mart'ta ise Engelsiz Kafe'de engelli dernekleri ve ASSİM dernekleri iftar sofrasında buluşacak. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Yaşlılar Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara özel iftar programı da düzenlenecek.

İftar sofralarında sunulacak yemekler, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve okul menüsü desteği sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. 50 binin üzerinde kent sakinini bir araya getirecek Ramazan programı, Etiler pazar yerinde kurulacak sofrayla son bulacak.

Ramazan ayında belediye gıda yardımlarına da devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Muratpaşa, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Ramazan İftar Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Ramazan İftar Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.