Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeşildere Mahallesi 2854 Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Volkan Katılmış, kirada oturduğu evden dumanların yükseldiğini fark edince dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken içeride bir köpeğin olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması yaptı.
Kanepenin arkasında saklanan köpeği bulan itfaiye eri, köpeği sahibine teslim etti.
Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Yangın: Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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