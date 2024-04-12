Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi

Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Köyü sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen cismin vatandaşlar tarafından meteor olduğu iddia edildi. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırttı. Görenler, cismin hareket halinde olduğunu ve ışıklarla saçtığını belirtti. Öte yandan bu cisim Muş'un yanı sıra Van ve çevre illerde görüldüğü aktarıldı.

12.04.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi

MUŞ - Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Köyü sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen cismin vatandaşlar tarafından meteor olduğu iddia edildi. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırttı. Görenler, cismin hareket halinde olduğunu ve ışıklarla saçtığını belirtti.

Öte yandan bu cisim Muş'un yanı sıra Van ve çevre illerde görüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

Hasköy, Van, Muş, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement