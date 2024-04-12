Muş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi
MUŞ - Muş semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı Köyü sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen cismin vatandaşlar tarafından meteor olduğu iddia edildi. Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim görenleri şaşırttı. Görenler, cismin hareket halinde olduğunu ve ışıklarla saçtığını belirtti.
Öte yandan bu cisim Muş'un yanı sıra Van ve çevre illerde görüldüğü aktarıldı.
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