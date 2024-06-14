Muş'ta 20 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 20 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

125. Yıl İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, yaz tatilinde öğrencilere kitap okumalarını ve dinlemelerini tevsiye etti.

Ocak, "Her çocuğumuzun başarılı olduğu bir alan mutlaka var. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumasını istiyorum. Tatilde kitap okuyarak, okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Günde en az 10 sayfa kitap okuyun." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve veliler katıldı.