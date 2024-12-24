Muş'ta 80 Genç Uyuşturucudan Kurtuldu - Son Dakika
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Muş'ta 80 Genç Uyuşturucudan Kurtuldu

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Muş'ta ilaçsız eğitim programıyla 80 genç uyuşturucudan kurtularak ailelerine kavuştu.

24.12.2024 16:00
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Muş'ta ilaçsız eğitimle 80 genç uyuşturucudan kurtuldu

Muş'ta uyuşturucu bağımlılığına karşı ilaçsız tedavi programı başarılı sonuçlar verdi

MUŞ - Muş'ta ilaçsız eğitim ve rehberlik programına katılan 80 genç tedavi sonrası uyuşturucuyu bırakarak ailelerine kavuştu.

Muş'ta, madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği ve devlet desteğiyle hayata geçirilen ilaçsız eğitim ve rehberlik programı sayesinde, 80 genç bağımlılıktan kurtularak ailelerine kavuştu. Tedavi süreci boyunca gençlere spor aktiviteleri, beyin jimnastiği, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma ve çeşitli detoks yöntemleri uygulandı. İlaçsız Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen bu program, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağladı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, İstanbul ilaçsız eğitim ve rehberlik merkezine gönderilen madde bağımlısı kişiler, kurs, etkinlik ve farklı aktivitelerle rehabilite edilmesi neticesinde 80 genç bağımlılıktan kurtulduğunu aktararak, "Yönetim olarak kahvehanelere ve ev ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gençleri madde bağımlılığından kurtulmaya ikna etme çalışmaları yapıyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılıktan kurtarmak için ailelerle bir araya geliyoruz. Bağımlılık bir hastalık olduğunu söylüyoruz. Bu hastalık çok hızlı çalışıyor. Bununla mücadele deha büyük olması lazım. Top yekün sahada hareket etmemiz gerekiyor. Anneler evlatları için derneğimize geliyorlar. Devletimiz bu konuda bize destek veriyor. En büyük derdimiz gençlerimizi bağımlılıktan kurtararak topluma ailelerine kazandırmaktır. Bir yıl içerisinde 80 gencimiz ailelerine kavuştu. Tespit ettiğimiz bağımlıları İstanbul'da bulunan ilaçsız tedavi merkezlerine direk göndererek, tedavi ve yatış süreçlerini başlatıyoruz. Bağımsız Yaşam Merkezinde 3 ila 5 ay süren eğitimler sonrasında uyuşturucudan kurtulan gençlerimizi tekrar hastaneden alarak Muş merkeze getirip topluma geri kazandırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz " dedi.

Muş'ta 34 yaşındaki 5 çocuk babası Deniz Şakar, uyuşturucu bağımlılığıyla geçen zorlu 17 yılın ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Uyuşturucu derneği tarafından İstanbul, bağımsız yaşam merkezine gönderilerek manevi değerler eğitimi alarak uyuşturucuyu bıraktığını ifade eden Şakar, "İstanbul'da aldığım tedavi sonrası iyileşerek, Muş'a döndüm ve iş hayatına başladım. Çalışıyorum, evime ve çocuklarıma bakıyorum. Uyuşturucuyu kullandığım dönemlerde evimde huzur yoktu. Şu anda işten eve evden işe gidiyorum. Allaha çok şükür ailem ve çocuklarımla huzurlu bir yaşam sürdürüyorum. Ailesinin ve derneğinin desteğiyle içinde bulunduğu zorlu döngüden çıkarak iş hayatına adım attım. Şimdi ise gençlere ve bağımlılıkla mücadele edenlere umut olmayı ve bırakmaları için çaba sarf ediyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz'in eşi Semra Şakar ise, kocasının 17 yıl sonra uyuşturucudan kurtulduğunu söyleyerek, "Eşim uyuşturucu kullandığı dönemlerde çok ciddi sıkıntılar yaşadık, ayrılma noktasına geldik. Çok şükür tedavi oldu. Benim eşim atlattıysa herkes atlatır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılsın ve gençler kurtulsun. Yaşadığım en büyük sıkıntıların başında huzursuzluk geliyordu. Evimizde huzur yoktu. Şu anda çocuklarımızla huzur içinde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Muş yaşayan 4 çocuk babası Furkan Özkan'da, yaklaşık 10 yıl süre ile uyuşturucu maddesi kullandıktan sonra gördüğü tedavi sonucu bıraktığını ifade ederek, "Aile içinde her hangi bir huzur kalmamıştı. Uyuşturucunun beni bitireceğini inanmıştım. Bu gaflet duygusundan bir türlü uyanamadım. Derneğin bize İstanbul'da ilaçsız tedavinin olduğunu bildirdi. Beni oraya gönderdiler 3 ay bir süre tedavi olduktan sonra namaza başladım. Çünkü çok güzel etiğim veriliyor. İnsanları topluma kazandırmaya çalışıyorlar. 3 yıldan beri kullanmıyorum. Kullandığım zamanlarda eve geldiğimde annem korkudan odasına girip kapıyı kilitliyordu buda benim çok zoruma gidiyordu. Çok şükür bıraktım. Şu anda sigortalı bir işte çalışıyorum evimde huzur var" diye konuştu.

Muş\'ta 80 Genç Uyuşturucudan Kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta 80 Genç Uyuşturucudan Kurtuldu - Son Dakika

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