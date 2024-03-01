Muş'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Muş'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Muş'un Kıyıbaşı köyünde besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait 80 küçükbaş hayvanın bilinmeyen bir sebepten dolayı telef olduğu bildirildi. Telef olan hayvanların yavruları ise köylülerin topladığı süt ile besleniyor. Olayın ardından Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı ve önlemler alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

01.03.2024 21:14  Güncelleme: 21:18
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Muş'ta 80 küçükbaş telef oldu

Koyunları telef olan çiftçinin zararı yaklaşık 1 milyon TL

Telef olan 80 koyunun kuzusu köylülerden toplanan süt ile besleniyor

MUŞ - Muş merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Kıyıbaşı köyünde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mehmet Aydoğdu'ya ait 80 küçükbaş hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Muş'un merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde, Mehmet Aydoğdu'ya ait ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanın bilinmeyen bir sebepten dolayı aralıklarla telef oldu. Yaşanan bu olay, köyde büyük endişe ve üzüntüye neden oldu. Hastalıktan telef olan 80 koyunun yavrusu ise komşulardan toplanan süt ile besleniyorlar.

Hayvanların ölüm nedeninin henüz tespit edilemezken, köy halkı ve yetkililer durumu araştırmak için harekete geçti.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, ölümlerin kesin nedenini belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üzücü olayın ardından, hayvan sahipleri ve köy halkı, önleyici tedbirlerin alınmasını ve benzer durumların yaşanmaması için gereken adımların atılmasını bekliyor.

Kıyıbaşı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Aydoğdu, 80 küçükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu belirtirken hasta olan hayvanlarının başında ise nöbet beklediklerini söyledi.

Birkaç günden beri günde 15-20 küçükbaş hayvanı telef olduğunu aktaran Aydoğdu, "Şu anda kadar 80 hayvanımız telef oldu. Bazı hasta hayvanlarımızı ise kesmek zorunda kaldık. Telef olan koyunları bazılarını toprağa gömdük bazıları ise, açıkta onları 'da kısa süre sonra toprağa gömeceğiz. Telef olan koyunları kuzularını biberonla besliyoruz. Aksi halde onlarda açlıktan telef olmasından endişe ediyoruz "dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 defa veteriner ekibi geldiğini belirten Aydoğdu, "Gerekli tahlilleri aldılar bize kullanacağımız ilaçlar konusunda yardımcı oldular. Ancak bu güne kadar olumlu bir sonuç alamadık ve ölümler devam ediyor. Biz gece gündüz başlarında nöbet tutuyoruz. Çok zararım var mağdur durumdayım. Devletimiz bu konuda destek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Mehmet Ayaz ise, Köyün sakinlerinden Mehmet Aydoğdu ya ait bu güne kadar yaklaşık 80 küçükbaş hayvanı telef olduğunu söyledi.

Köye gelerek inceleme yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerlerinden Emcet Akar, "Bize iki gün önce yapılan ihbarı değerlendirerek buraya bir ekip gönderdik. Buradan aldıkları numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol enstitüsü gönderdik. Bu gün otopsi yaptık. Yaptığımız otopsi borularımız akciğer enfeksiyonu üzerinde hayvan sahibine gerekli teknik bilgileri verdik. İnşallah en kısa sürede sonuç alırız. Elazığ'dan gelen sonuçlarla burada yaptığımız analizleri birleştirerek net bir sonuç ortaya çıkaracağız. Bu süre içerisinde antibiyotik tedavi uygulayacağız" diye konuştu.

Muş\'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İHA

Mehmet Aydoğdu, Muş, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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