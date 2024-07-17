Muş'ta aileler, çocuklarının dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutuyor

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, sekiz yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Evlatlarımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Oğlum, bizi görüyorsan, duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil." dedi.

Anne Şahinaz Özcan da "Oğlumu DEM Parti ve PKK'dan istiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan, gel devlete teslim ol." diye konuştu.