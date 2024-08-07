Muş'ta Aileler, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki 'evlat nöbeti'ne devam etti. Aileler, çocuklarının teslim olması için çağrıda bulunuyor.

07.08.2024 12:30
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını, PKK ve DEM Parti'den oğlunu istediğini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrı yapan Koçhan, "Artık evlat hasretine dayanmıyoruz. Eylemimize kararlılıkla devam ediyoruz. Çocuğum gelse de gelmese de eylemi sürdüreceğim. Evlatlarımızın peşindeyiz." dedi.

Şahinaz Özcan ise "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. DEM Parti ve PKK kandırdıkları çocukları dağa götürüyor. Çocuklarımıza kavuşana kadar sesimizi duyuracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

DEM Parti, PKK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aileler, Çocuklarının Terör Örgütü PKK Tarafından Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

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