Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti.
Ovadaki ekili alanlarda incelemelerde bulunan Gün, gazetecilere, Muş'un hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler konusunda kapasitesi yüksek illerden biri olduğunu söyledi.
2023 TÜİK verilerine göre, kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:
"Muş Ovası, Liz Ovası, Bulanık ve Malazgirt Ovası, 278 bin hektarlık alana tekabül ediyor. 2023'te 1 milyon 839 bin dekarlık bir alanda hem arpa hem de buğday ekimi gerçekleştirildi. Burada 530 bin ton ürün elde edildi. Bu da ilimize 4 milyar lira bir katkı sağladı. Yağışın geçen sene hem aylara dağılması hem de istenilen zamanlarda oluşmasından dolayı böyle yüksek verim elde etmiştik. Bu yıl da ocak hem de şubat aylarına baktığımızda biraz daha yüksek oranda yağış elde edildi. Bahar aylarında özellikle mart, nisan, mayıs aylarında da yağışlarımız böyle devam ederse yine yüksek bir verim elde etmeyi bekliyoruz. Eğer normal şartlarda devam ederse geçen yıla paralel bir şekilde ekimi yapılan buğday ve arpada yine 545 bin ton bir ürün beklenmektedir."
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 1.8 milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekimi gerçekleşti - Son Dakika
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