Muş'ta Besicilerin Karla Mücadelesi

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Muş'ta ilkbahar mevsiminde küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı mezraya götürerek besleyen hayvan sahipleri, karın yağması ve havanın soğumasıyla köylere döndü.

Kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde yaşayan besiciler, ilkbaharda çıktıkları Kamiş mezrasında hayvanlarını besledi.

Karın yağması ve havanın soğumasıyla dönmeye karar veren besiciler, karla kaplı 9 kilometrelik yolu 4 saatte aşarak hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi.

Besici Adem Demir, gazetecilere, yıllardır köyde besicilik yaptığını söyledi.

Kar yağışı nedeniyle mezradan köye indiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Samandan tasarruf etmek için bu zamana kadar mezra durduk. Şimdi köye indik. Hayvanlarımıza bundan sonra yaz aylarında biriktirdiğimiz saman ve otu vereceğiz. İlkbahara kadar hayvanları ahırda besleyeceğiz. Kar bu yıl erken yağdı, samanımız yetmeyecek diye tedirginiz."

Besici Abuzer Güngör de ilkbaharda hayvanlarını mezraya çıkardığını ifade ederek, "Kış geldi ve köye inmeye karar verdik. Sabah mezradan çıktık. 9 kilometrelik bir yolu 4 saatte geldik." dedi.

Enes Yalçın da "Meraları değerlendirmek amacıyla geldiğimiz mezrada kar yağmasıyla yem sıkıntısı yaşadığımız için hayvanları köye getirdik. Erken saatlerde yola çıkarak köye ulaştık." diye konuştu.