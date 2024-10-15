Muş'ta Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
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Muş'ta Elma Hasadı Başladı

Muş\'ta Elma Hasadı Başladı

Muş'ta 4,512 dönümlük alanda elma hasadına başlandı. Yıl içinde 1,650 ton ürün bekleniyor.

15.10.2024 15:16
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Muş'ta 4 bin 512 dönümlük alanda yetiştirilen elmanın hasadına başlandı.

Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde düzenlenen hasat programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Meyvecilik alanında da kentte önemli bir üretimin yapıldığını belirten Çakır, son zamanlarda katıldıkları hasat programlarının imkan verildiği zaman nelerin başarılabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

Meyveciliğin ekonomiye de büyük katkısının olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Burada 4 bin 512 dönüm alanda elma üretimi var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin yanından geçiyor. İrili ufaklı onlarca akarsuyumuz ve göletimiz var. Dolayısıyla hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş'un tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Meyvecilik konusunda da iyi konuma geldiklerini anlatan Gün, "İlimizde 4 bin 512 dönüm alanda elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl hem iklim koşulları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. 1650 tonun üzerinde ürün hasadı ve ekonomiye 25 milyon liralık katkı öngörüyoruz. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindeki heyet elma topladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avni Çakır, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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