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Muş'ta gitar kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Muş'ta gitar kursuna yoğun ilgi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri bünyesinde açılan ve uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kursu yoğun ilgi görüyor. Müzik atölyesinde açılan kurslarda eğitim gören yaklaşık 230 öğrenci bulunuyor. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor.

13.12.2023 - 01:24,
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Muş'ta gitar kursuna yoğun ilgi

MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri bünyesinde açılan ve uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kursu yoğun ilgi görüyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kurulan müzik atölyesinde açılan gitar kursu büyük ilgi görüyor. 7/24 gençlere hizmet veren merkezde açılan müzik kulübünde 230 öğrenci eğitim görüyor. Farklı meslek grubundan kişilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta iki ay gibi kısa bir sürede eğitimleri tamamlayan öğrenciler, rahatlıkla gitar çalma seviyesine geliyor. Ayrıca burada verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, gençlik merkezlerinin sürekli açık olduğunu ifade ederek, "Müdürlüğümüz bünyesinde 36 tane kursla faaliyet göstermekteyiz. Bunların içlerinde özellikle müzik kulübümüze yoğun bir talep var. Müzik atölyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören yaklaşık 230 öğrencimiz var. Gençlik merkezimizde 7 günü aktif şekilde kurslarımız devam ediyor. Tabi burada gençlerimizin hem yeteneklerini geliştirmeye hem de boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirmeleri için hizmet etmekteyiz. Gitar, toplumda karşılığı olan bir kurstur. Özellikle sosyal medyada da bayağı ilgi duyulan bir kurstur. Gençlerimiz boş zamanlarını kafeterya ve internette değil de gençlik merkezine gelip yeteneklerini buradan geliştiriyorlar. Özellikle gitar konusunda bayağı bir talebimiz var" dedi.

Müzik atölyesi bünyesinde açılan gitar kursunda öğreticilik yapan Boran Aykut da, vatandaşların gitar kursuna yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve gençlik merkezinin işbirliğiyle açmış olduğumuz gitar kursuna çok fazla rağbet var. Hafta içi her gün saat 17.00 ile 19.00 arası derslerimiz devam ediyor. Tabi üniversite öğrencilerimiz çok fazla rağbet gösteriyor. Bunun yanı sıra farklı meslek gruplarından insanlar da başvuru yapıyor. Öğrencilerin seviyelerine göre sınıf açıyoruz. Pazartesi ve salı yeni başlayanlar, çarşamba ve perşembe günlerinde ise orta seviyede, cuma ve cumartesi günlerinde de ileri seviyede olan öğrencilerimiz ile devam ediyoruz. Her gün 4 saat gitar dersimiz devam ediyor. Tabii kurs bitiminde öğrencilerimize belge veriyoruz. Öğrencilerimiz zaten o belgeyi aldıktan sonra gitar kursunu bitirdikleri için okullarında ya da farklı bir yerde gitar dersleri verebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Muş Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Zozan Filiz de, boş zamanlarını gitar kursunda eğitim alarak geçirdiğini belirterek, "Muş Devlet Hastanesinde hemşeri olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda gençlik merkezinin sunmuş olduğu ücretsiz gitar kursundan faydalanarak günlerimi değerlendiriyorum. Burada iyi bir ortam oluşturduk. Gençlik merkezinde farklı farklı enstrüman kursları da var. Bu kurslarda sosyalleşmemiz iyi oluyor. Onun dışında kursu başarı ile bitirdikten sonra alacağımız belgelerle belki bizimde ilerde bir gitar hocası olarak ders vermemize neden olacaktır. Gitar çalmayı hep seviyordum zaten böyle bir imkan varken de değerlendirmek istedim" şeklinde konuştu.

Muş\'ta gitar kursuna yoğun ilgi
Kaynak: İHA
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Gençlik, Spor, Muş, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta gitar kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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