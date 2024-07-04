Muş'ta ilk defa ekimi yapılan peygamber buğdayından yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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Muş'ta ilk defa ekimi yapılan peygamber buğdayından yüksek verim bekleniyor

Muş'ta deneme amacıyla 17 dekar alanda ekimi yapılan ata tohumu buğdaydan yüksek verim alınması hedefleniyor. Çiftçi Hüseyin Karakurt, ata tohumundan olan peygamber buğdayını ekerek diğer buğday çeşitlerine oranla yüksek verim elde ettiğini belirtti. Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise ata tohumunun Muş'un şartlarına uygun olduğunu ve büyük bir verim sağladığını ifade etti. Karakurt, buğdayın şeker hastalığına iyi geldiğini söyleyerek buğdayı öğütüp tandırda ekmek yapmayı planladıklarını dile getirdi.

04.07.2024 19:43
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Muş'ta ilk defa ekimi yapılan peygamber buğdayından yüksek verim bekleniyor

MUŞ - Muş'ta deneme amacıyla 17 dekar alanda ekimi yapılan ata tohumu buğdaydan yüksek verim alınması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Kırköy Beldesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlardan Hüseyin Karakurt, 17 dekar alana ata tohumundan olan peygamber buğdayını ekti. Karakurt, diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan peygamber buğdayını tüm çiftçilere tavsiye etti.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu Muş'ta deneme amacıyla ekildiğini ifade ederek, "Çiftçimiz öncülüğünde ata tohumu olan buğdayın deneme olarak ekimi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde buğday, Muş'un şartlarına uygun. Buğdayın gelişimi güzel. Bir başakta 150 buğday tanesi olduğu görülmüştü. Bu da büyük bir verim sağlamakta. Çiftçimiz dönüme 875 kilogramın üzerinde bir verim bekliyor. Müdürlük ve bakanlık olarak istediğimiz ürünlerden biridir. Bunu da Muş'umuza bereket getirmesini diliyorum. Ata tohumu 7 bin yıllık bir geçmişe sahip"

Çiftçi Hüseyin Karakurt ise 7 bin yıllık ata tohumunu merak ettiği için Muş'ta 17 dönüm alana ekimini yaptığını ifade ederek, "Buğday verimi yüksek olduğu için ekimini yaptık. Dönümüne yaklaşık 850 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Normal buğdayının üç katı verim alacağız inşallah. Bu buğdayın ise şeker hastalığına iyi geldiğini söyleniyor. Buğdayı öğütüp tandırda ekmek yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta ilk defa ekimi yapılan peygamber buğdayından yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta ilk defa ekimi yapılan peygamber buğdayından yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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